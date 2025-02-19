Как снизить риск аварий зимой: Советы автоэксперта, которые сможет соблюдать даже "чайник"

Зимой риск попасть в аварию довольно высок. Самая частая причина — скользкие дороги. Автоэксперт Дмитрий Матвеев дал несколько простых, но действенных советов, которые смогут соблюдать даже "чайники" — те, кто только недавно сел за руль.