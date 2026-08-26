Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 872 подписчика

Мужчину без трёх ампутированных пальцев правой руки признали годным к службе в ВСУ

Мужчину без трёх ампутированных пальцев правой руки признали годным к службе в ВСУ

Об этом пишут киевские СМИ со ссылкой на военную ВСУ Евгению Франкив, которая показала фото и заключение ВВК при Богодуховском ТЦК Харьковской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии