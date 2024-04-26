Бобровский вышел на чистое третье место по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

Сергей Бобровский превзошел достижение Николая Хабибулина. В ночь на 26 апреля в Тампе прошел третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Флориду Пантерз».
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