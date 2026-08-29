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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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«Хезболла» тем временем продолжает активно применять FPV-дроны против израильской армии, постепенно превращая БПЛА из оборонительного оружия в наступательное.

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