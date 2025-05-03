Политики Румынии хотят повторить события 1859 года?

Политики Румынии в последние годы все более настойчиво озвучивают мнение, что на пост президента Румынии могла бы баллотироваться нынешний президент Молдовы Майя Санду, которая могла бы возглавить как Молдову, так и Румынию.
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