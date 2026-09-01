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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сперцян впервые не набрал очков в матче за «Аль-Ахли» – в 6-й игре за саудовский клуб. Команда уступила 0:3 «Аль-Хилалю», играя 2-й тайм вдесятером

«Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна крупно уступил «Аль-Хилалю» на выезде (0:3) в 3-м туре саудовского чемпионата.

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