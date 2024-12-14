Турция готовится сбивать израильские самолеты в Сирии

Yeni Şafak: Турция подтвердила готовность сбивать израильские самолеты в Сирии Турция готова сбивать самолеты ЦАХАЛ, если те будут наносить удары в поддержку сирийских курдов, которые обратились за помощью к Израилю, передает Yeni Şafak.