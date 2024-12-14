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Турция готовится сбивать израильские самолеты в Сирии

Турция готовится сбивать израильские самолеты в Сирии

Yeni Şafak: Турция подтвердила готовность сбивать израильские самолеты в Сирии Турция готова сбивать самолеты ЦАХАЛ, если те будут наносить удары в поддержку сирийских курдов, которые обратились за помощью к Израилю, передает Yeni Şafak.

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Юрий Кушнарев
очередная турецкая болтовня
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