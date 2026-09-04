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Царьград

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The Independent: полиция разыскивает похитителей 70 тыс. пинт Guinness

The Independent: полиция разыскивает похитителей 70 тыс. пинт Guinness

Полиция графства Чешир разыскивает подозреваемых в краже 800 бочек пива Guinness. На складе компании Diageo в Ранкорне 31 августа грузовики вывезли пиво стоимостью £205 тыс.

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