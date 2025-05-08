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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак об атмосфере в «Зените»: «Абсолютно правильное настроение. Работаем, чтобы добиться максимального результата, и верим, что у нас есть шанс побороться за 1-е место»

Семак об атмосфере в «Зените»: «Абсолютно правильное настроение. Работаем, чтобы добиться максимального результата, и верим, что у нас есть шанс побороться за 1-е место»

В 28-м туре Мир РПЛ петербургский клуб встретится с махачкалинским «Динамо».  – Как вы оцените игру махачкалинского «Динамо»? – Это очень интересная команда и по качеству игры, и с точки зрения результата.

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