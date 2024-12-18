В Карачаево-Черкесии госавтоинспекторы помогли водителю большегруза, заглохшего в сильную метель

При несении службы на автодороге федерального значения Лермонтов – Черкесск сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Прикубанскому району Карачаево-Черкесской Республики лейтенант полиции Рустам Джамбаев и младший лейтенант полиции Темирлан Теунаев увидели грузовой автомобиль MAN, стоящий на проезжей части.
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