High Crude and LNG Prices Weigh on India’s Oil and Gas Sector

The renewed rally in crude oil and LNG prices and the higher freight costs are pressuring the marketing margins of India’s oil and gas sector, which has to contend with the fallout of the Iran war on global oil and LNG trade flows.
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