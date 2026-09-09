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Какие законы принимает Госдума и какая у нее роль в принятии бюджета

Какие законы принимает Госдума и какая у нее роль в принятии бюджета

 © "Газета.Ru" За принятие каких законов отвечает Госдума, что такое бюджет и как он формируется, и почему этот документ важен для каждого жителя страны.

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