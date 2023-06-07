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Синоптик Леус спрогнозировал теплый день без дождей 7 июня

Синоптик Леус спрогнозировал теплый день без дождей 7 июня

Жителей Северной столицы ждут заманчивые погодные перспективы в среду, 7 июня. Днем появление осадков маловероятно, температура воздуха продолжит расти.

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