Исследования препаратов для лечения ожирения у подростков, проводимые ГЕРОФАРМом, показали снижение индекса массы тела примерно на 20% у значительной части участников за полгода.
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Как сильно надо ненавидеть своего ребенка, чтобы ставить над ним такие опыты? Эта фармкомпания просто вампиры, за деньги высасывают здоровье из нашего населения, продолжая производить все больше и больше своих опасных уколов