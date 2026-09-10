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Орловские новости

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В России изучают Семавик Некст и Седжаро для терапии подростков с ожирением

В России изучают Семавик Некст и Седжаро для терапии подростков с ожирением

Исследования препаратов для лечения ожирения у подростков, проводимые ГЕРОФАРМом, показали снижение индекса массы тела примерно на 20% у значительной части участников за полгода.

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Новый комментарий от пользователя
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Elmira Petrova

Как сильно надо ненавидеть своего ребенка, чтобы ставить над ним такие опыты? Эта фармкомпания просто вампиры, за деньги высасывают здоровье из нашего населения, продолжая производить все больше и больше своих опасных уколов