Посол РФ назвал преодолимыми трудности в расчетах нацвалютой в рамках БРИКС

Страны БРИКС сумеют преодолеть сложности, связанные с расчетами в национальных валютах. Такое мнение 14 февраля выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье «Россия и партнеры: приоритеты председательства в БРИКС» для Newsweek.
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