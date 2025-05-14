В Ираке EBF использует ИИ для добычи в 120 тыс. баррелей в сутки

Ожидается, что к середине 2026 года мощность добычи на нефтяном месторождении Восточный Багдад достигнет 120 000 баррелей в день (б/д), сообщил представитель Midland Oil Company (MdOC), 13 мая сообщает Shafaq News.
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