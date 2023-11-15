На поддержку людей. В проекте федерального бюджета нашлись скрытые резервы

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Госдума приняла во втором, основном, чтении проект бюджета РФ на 2024-2026 годы с 768 поправками. Они направлены на поддержку россиян и будут профинансированы за счет перераспределения денег из закрытой части в открытую.