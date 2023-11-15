На поддержку людей. В проекте федерального бюджета нашлись скрытые резервы

Госдума приняла во втором, основном, чтении проект бюджета РФ на 2024-2026 годы с 768 поправками. Они направлены на поддержку россиян и будут профинансированы за счет перераспределения денег из закрытой части в открытую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии