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Регионы России

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МВД объявило в розыск экс-министра связи Николая Никифорова по делу финансовой пирамиды Finiko

МВД объявило в розыск экс-министра связи Николая Никифорова по делу финансовой пирамиды Finiko

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова в связи с уголовным преследованием по делу финансовой пирамиды Finiko.

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