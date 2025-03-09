Avia.pro - СМИ «За что нас так?»: отмена материнского капитала повергла мигрантов в шок Я, простой парень из Таджикистана, сижу и смотрю на эти новости, и у меня сердце в пятки уходит.
«За что нас так?»: простой парень из Таджикистана разбирает новый закон об отмене материнского капитала
Комментарии
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Мария
А,вы зачем так с нами поступили в своей стране,повыгоняли всех русских,поотбирали все нажитое,убивали,насиловали,в 90-е годы ???.Вы нам не нужны! Домой уезжайте!
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4 час.
ЮВ
Юрий Волков
Да не таджик это! Это или проплаченный писака от ДУМ, или провокатор от ЦИПСО. Чтоб народ возбудился. Слишком грамотно для таджика из кишлака или аула (как там у них не знаю). А вообще если они такие строители, пусть строят у себя, тем более население растёт, надо жилищ побольше. Пусть развивают своё производство, вон китайцы за счёт своих трудовых ресурсов как поднялись!
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1 час.
н
надежда
Сколько вам платит Рахмонов за каждого рожденного? Почему не поднимаете и не развиваете свою республику. Что мы вам должны и за что? Все домой в Куляб или Хорог. Там диктуй Эмомали что и как делать. Мы вам ничего и не за что не должны. Всех домой хлопок выращивать.
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14 мин.
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