«За что нас так?»: простой парень из Таджикистана разбирает новый закон об отмене материнского капитала

Мария А,вы зачем так с нами поступили в своей стране,повыгоняли всех русских,поотбирали все нажитое,убивали,насиловали,в 90-е годы ???.Вы нам не нужны! Домой уезжайте!

ЮВ Юрий Волков Да не таджик это! Это или проплаченный писака от ДУМ, или провокатор от ЦИПСО. Чтоб народ возбудился. Слишком грамотно для таджика из кишлака или аула (как там у них не знаю). А вообще если они такие строители, пусть строят у себя, тем более население растёт, надо жилищ побольше. Пусть развивают своё производство, вон китайцы за счёт своих трудовых ресурсов как поднялись!