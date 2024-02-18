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Марго Робби, Розамунд Пайк, Эмили Блант на вечеринках перед премией BAFTA

Марго Робби, Розамунд Пайк, Эмили Блант на вечеринках перед премией BAFTA

В Великобритании вот-вот состоится 77-я церемония вручения кинопремии BAFTA, где будут чествовать создателей лучших фильмов 2023 года.

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