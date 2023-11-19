Власти Севастополя рассказали о последствиях ночного шторма

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя в своем официальном telegram-канале рассказал об обстановке в работе городской инфраструктуры после сильного ливня и ураганного ветра, которые обрушились на город прошлой ночью.
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