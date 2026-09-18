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Нижегородская правда

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Полицейские опровергли слухи об избиении велосипедиста на Деловой улице

Полицейские опровергли слухи об избиении велосипедиста на Деловой улице

Полицейские опровергли информацию об избиении велосипедиста на Деловой улице в Нижнем Новгороде. Как пояснили в ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина просто упал с велосипеда прямо на дороге.

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