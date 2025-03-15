В России поговоркой высказались об отношении Зеленского к урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы представить Западу Москву как агрессора, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
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