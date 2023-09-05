Реджеп Тайип Эрдоган пытался надавить на Москву шантажом. Но Россия не повелась. В итоге Турции пришлось согласиться на переговоры на русских условиях.
Эрдоган пытался надавить на Москву шантажом: Россия не повелась
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Опять мы отдаём своё сырьё... А почему не муку? Делать муку на месте, в каждой африканской стране, которая примет наше зерно! И это уже не торговля сырьем, а продуктом
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2 час.
Аудрюс
Эрдогану плевать на Украину, плевать на Россию.... Его интересует только интересы Турции и не более... А украинское зерно Россия может спокойно заменить, вот вам и новая зерновая сделка...В данном случае в проигрыше только владельцы зерна из Украины, а это , судя по всему, американские компании....
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2 час.
Максим Нестеров
Реджепчику при каждой встрече нужно дарить копию картины Репина, может тогда "турецкий султан" вспомнит-чем заканчиваются ультиматумы России. А краткое содержание письма наш президент, я думаю, может себе позволить озвучить при переговорах по личной связи.
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7 мин.
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