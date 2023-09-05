Эрдоган пытался надавить на Москву шантажом: Россия не повелась

ВТ Врам Тавризов Опять мы отдаём своё сырьё... А почему не муку? Делать муку на месте, в каждой африканской стране, которая примет наше зерно! И это уже не торговля сырьем, а продуктом

Аудрюс Эрдогану плевать на Украину, плевать на Россию.... Его интересует только интересы Турции и не более... А украинское зерно Россия может спокойно заменить, вот вам и новая зерновая сделка...В данном случае в проигрыше только владельцы зерна из Украины, а это , судя по всему, американские компании....