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  • Максим Нестеров
    Реджепчику при каждой встрече нужно дарить копию картины Репина, может тогда "турецкий султан" вспомнит-чем заканчива...Эрдоган пытался н...
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Эрдоган пытался надавить на Москву шантажом: Россия не повелась

Эрдоган пытался надавить на Москву шантажом: Россия не повелась

Реджеп Тайип Эрдоган пытался надавить на Москву шантажом. Но Россия не повелась. В итоге Турции пришлось согласиться на переговоры на русских условиях.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Опять мы отдаём своё сырьё... А почему не муку? Делать муку на месте, в каждой африканской стране, которая примет наше зерно! И это уже не торговля сырьем, а продуктом
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2 час.
Аудрюс
Эрдогану плевать на Украину,  плевать на Россию.... Его интересует только интересы Турции и не более... А украинское зерно Россия может спокойно заменить, вот вам и новая зерновая сделка...В данном случае в проигрыше только владельцы зерна из Украины,  а это , судя по всему,  американские компании....
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2 час.
Максим Нестеров
Реджепчику при каждой встрече нужно дарить копию картины Репина, может тогда &quot;турецкий султан&quot; вспомнит-чем заканчиваются ультиматумы России. А краткое содержание письма наш президент, я думаю, может себе позволить озвучить при переговорах по личной связи.
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7 мин.

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