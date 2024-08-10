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Искусственно подслащенные напитки увеличат риск инсульта в три раза. Достаточно одного стакана в день

Искусственно подслащенные напитки увеличат риск инсульта в три раза. Достаточно одного стакана в день

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное закупоркой сосудов. Первые симптомы этой закупорки — растерянность, частичное онемение лица и конечностей, а также неспособность говорить.

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