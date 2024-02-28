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Военное обозрение

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«Прекрасное соотношение затрат и выгод»: Перу не намерено отказываться от вертолетов Ми-8/17 в пользу США

«Прекрасное соотношение затрат и выгод»: Перу не намерено отказываться от вертолетов Ми-8/17 в пользу США

Данные машины зарекомендовали себя при эксплуатации на пустынном побережье, в жаркой и влажную Амазонии и в высокогорных Андах.

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