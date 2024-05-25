Соединенные Штаты обвинили Китай в участии в конфликте на Украине

Вашингтон призвал Китай прекратить играть свою роль в продолжении украинского кризиса. Такое заявление сделал представитель американского внешнеполитического ведомства Джеймс О'Брайен во время онлайн-брифинга, посвященного предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу.