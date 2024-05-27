О чём заявил Суровикин? Новинки вооружения России для войны с НАТО тестируют на Украине - военкор

За более чем два года боевых действий в зоне Специальной Военной операции Россия значительно модернизировала своё вооружение, а многие виды техники применялись ей с осторожностью – но одно лишь название, не говоря о появлении, внушает страх не только украинской армии, но и западным военачальникам.