«Мальвины — наши»: почему для Аргентины победа над Англией больше, чем футбол

Аргентина выбила Англию из ЧМ-2026 и устроила политический скандал с баннером о Мальвинах Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу — 2026, совершив драматический камбэк в полуфинале против Англии.
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