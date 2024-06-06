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Власти Казахстана заявили, что не поддерживают санкции против России

Власти Казахстана заявили, что не поддерживают санкции против России

Из-за запретов многие логистические и торговые цепочки были сокращены.Казахстан не поддерживает санкции США и Евросоюза против России, Китая и других стран, но будет их соблюдать, поскольку они выгодны стране.

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