Власти Казахстана заявили, что не поддерживают санкции против России

Из-за запретов многие логистические и торговые цепочки были сокращены.Казахстан не поддерживает санкции США и Евросоюза против России, Китая и других стран, но будет их соблюдать, поскольку они выгодны стране.
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