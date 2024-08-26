Какой сегодня день: 27 августа

Сегодня, 27 августа,отмечается День российского кино. Свою историю этот праздник ведёт со времен Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой советской республики, понимая всю важность развития кинематографа, как мощного инструмента пропаганды революционных идей, решило «взять кинематограф в свои руки».