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Дикий слон затоптал женщину перед началом рабочего дня

Дикий слон затоптал женщину перед началом рабочего дня

www.globallookpress.com/Parameswaran Pillai Karunak/FLPA В Индии дикий слон насмерть затоптал 80-летнюю женщину, которая вместе с другими работниками готовилась приступить к работе.

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