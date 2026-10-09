Nature Communications: городская среда вызывает у рыб хронический стресс

Биологи из Окинавского института науки и технологий (OIST) совместно с французскими и американскими коллегами выяснили, что рыбы, обитающие вблизи городских побережий, страдают от хронического физиологического стресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Урале судят ин...
- В Якутии на видео...
- РИА: сотрудники С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым