Астраханская больница задолжала поставщикам лекарств многомиллионную сумму

Прокуратура сообщила о своем вмешательстве в дело об исполнении государственного контракта. Дело в том, что икрянинская районная больница заключила с 39 поставщиками договор на поставку в медучреждение лекарственных препаратов и оборудования.
Прокуратура сообщила о своем вмешательстве в дело об исполнении государственного контракта. Дело в том, что икрянинская районная больница заключила с 39 поставщиками договор на поставку в медучреждение лекарственных препаратов и оборудования.
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