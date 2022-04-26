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Астраханская больница задолжала поставщикам лекарств многомиллионную сумму

Прокуратура сообщила о своем вмешательстве в дело об исполнении государственного контракта. Дело в том, что икрянинская районная больница заключила с 39 поставщиками договор на поставку в медучреждение лекарственных препаратов и оборудования.

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