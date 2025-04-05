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Донецкая группа новостей

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В России скоро резко подорожают подержанные автомобили из-за рекордного падения продаж новых машин. Если финситуация дилеров станет критической, это м...

В России скоро резко подорожают подержанные автомобили из-за рекордного падения продаж новых машин. Если финситуация дилеров станет критической, это может повлечь за собой банкротства и сокращение предложения на рынке, что скажется на ценых в долгосрочной перспективе, предупредила автоэксперт Юлия Милославская.

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