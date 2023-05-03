Жителей Хабаровского края обучат для работы на предприятиях ОПК

Жителям Хабаровского края предоставляется возможность бесплатного переобучения для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нацпроекта "Демография".
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