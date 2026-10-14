Обвиняемый по делу о подрывах на «Северных потоках» Сергей Кузнецов будет присутствовать на первом заседании суда в Гамбурге в среду, 14 октября.
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