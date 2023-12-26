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Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Октябрьский суд Кирова приговорил ранее осуждённого по делу о взяточничестве бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободил его от этого наказания, поскольку истёк срок давности уголовного преследования.

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