Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Октябрьский суд Кирова приговорил ранее осуждённого по делу о взяточничестве бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободил его от этого наказания, поскольку истёк срок давности уголовного преследования.