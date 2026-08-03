ВС РФ поразили четыре морских судна с грузами военного назначения

В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 3 августа 2026 года, в понедельник.
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