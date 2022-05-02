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Анатолий БЫШОВЕЦ: Семак проявил высокие тактические способности, это не последнее чемпионство «Зенита» в его нынешнем виде

Анатолий БЫШОВЕЦ: Семак проявил высокие тактические способности, это не последнее чемпионство «Зенита» в его нынешнем виде

«Зенит» вновь был убедителен на внутренней арене. Питерцы очень ровно прошли весь чемпионат, были лучшими по дистанции и заслуженно завоевали трофей, - считает бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец.

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