Политолог назвал обвинения Шольца в адрес Путина запредельным лицемерием

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал заявление Канцлера Германии Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин якобы перекрыл «газовый кран» для Германии.
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