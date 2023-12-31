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Политолог назвал обвинения Шольца в адрес Путина запредельным лицемерием

Политолог назвал обвинения Шольца в адрес Путина запредельным лицемерием

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал заявление Канцлера Германии Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин якобы перекрыл «газовый кран» для Германии.

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