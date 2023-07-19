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Новак обсудил двустороннее сотрудничество с министром нефти Венесуэлы

Новак обсудил двустороннее сотрудничество с министром нефти Венесуэлы

Новак обсудил двустороннее сотрудничество с министром нефти Венесуэлы Наталья МарковаВенесуэла с Россией выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и электроэнергетики.

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