Новак обсудил двустороннее сотрудничество с министром нефти Венесуэлы Наталья МарковаВенесуэла с Россией выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и электроэнергетики.
Новак обсудил двустороннее сотрудничество с министром нефти Венесуэлы Наталья МарковаВенесуэла с Россией выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и электроэнергетики.
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