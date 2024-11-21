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Толпа в балаклавах и с оружием напала на дружинников в Челябинске

Толпа в балаклавах и с оружием напала на дружинников в Челябинске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как продвигается расследование уголовного дела о хулиганстве, возбужденное после массового нападения на представителей общественной организации.

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