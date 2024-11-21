Толпа в балаклавах и с оружием напала на дружинников в Челябинске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как продвигается расследование уголовного дела о хулиганстве, возбужденное после массового нападения на представителей общественной организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии