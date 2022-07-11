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В России могут появиться QR-коды для всех прививок

В России могут появиться QR-коды для всех прививок

QR-коды и прививочные сертификаты не будут упразднять после отмены всех коронавирусных ограничений. Более того, их могут начать использовать для всех прививок, об этом «Известиям» заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

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