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В США сочли провалом исчезновение главы Пентагона

В США сочли провалом исчезновение главы Пентагона

REUTERS/Violeta Santos Moura "Исчезновение" шефа Пентагона Ллойда Остина стало настоящим провалом. Соответствующее заявление сделал член палаты представителей конгресса США Дон Бэкон.

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Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Может снимут его и отправят в зоопарк к бегемотам? Там ему самое место! Хотя смысла в этом особого нет. Поставят на его место еще какого-нибудь гамадрила!
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13 час.
Козлов Владимир
Не надо было сидеть в гостинице в Киеве. Посовещался с бандеровцыми вот и заболел
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12 час.

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