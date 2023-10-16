Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси

Министерство транспорта России опровергло информацию о кратном росте цен на такси. По данным ведомства, в большинстве регионов цены не изменились, а в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от одного до пяти процентов).
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