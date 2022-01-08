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Olimpbet-Суперкубок Казахстана может вернуться к старому формату. В КФФ и ПФЛК прорабатывают варианты

Старт футбольного сезона в Казахстане может быть отложен, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет. «Вполне возможно, что старт сезона будет перенесен на более поздние сроки.

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