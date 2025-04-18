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Игроки «Коломны» пожизненно дисквалифицированы после матча с «Амкалом» в Кубке России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно запретил игрокам «Коломны» Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять связанную с футболом деятельность из-за организации договорного матча с «Амкалом» в FONBET Кубке России.

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