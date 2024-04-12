В 2023 году Чехия увеличила импорт российской нефти Об этом сообщил руководитель оператора чешских трубопроводов Ярослав Пантучек.
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В 2023 году Чехия увеличила импорт российской нефти Об этом сообщил руководитель оператора чешских трубопроводов Ярослав Пантучек.
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