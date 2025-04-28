Стамбул под угрозой: учёные вновь предупреждают о неизбежности разрушительного землетрясения Ирина ВальковаПосле серии ощутимых толчков в Мраморном море турецкие сейсмологи вновь бьют тревогу: мегаполис Стамбул, сердце Турции и один из крупнейших городов мира, находится на пороге серьёзного испытания.
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