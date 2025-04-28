НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

416 подписчиков

Стамбул под угрозой: учёные вновь предупреждают о неизбежности разрушительного землетрясения

Стамбул под угрозой: учёные вновь предупреждают о неизбежности разрушительного землетрясения

Стамбул под угрозой: учёные вновь предупреждают о неизбежности разрушительного землетрясения Ирина ВальковаПосле серии ощутимых толчков в Мраморном море турецкие сейсмологи вновь бьют тревогу: мегаполис Стамбул, сердце Турции и один из крупнейших городов мира, находится на пороге серьёзного испытания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх